POL-BI: Offene Balkontür für Diebstahl genutzt

Ein Täter gelangte Neujahr, 01.01.2022, über einen Balkon und die angelehnte Balkontür in eine Wohnung und stahl Schmuck.

Der Wohnungsinhaber rief mittags die Polizei und berichtete von einem Einbruch in seine Wohnung in der Straße Am Großen Holz. Der Bewohner hatte morgens die Tür des Balkons der Hochparterrewohnung geöffnet und angelehnt, während er sich in einem anderen Raum der Wohnung aufhielt. Ein Unbekannter kletterte unbemerkt auf den Balkon, betrat durch die geöffnete Tür die Wohnung und stahl Schmuck. Gegen 11:00 Uhr bemerkte der Bielefelder den Diebstahl und informierte die Polizei.

Die Polizei rät: Öffnen Sie Türen nur, während sie sich in den Räumen aufhalten. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

