Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: "Fridays for Future" in Wilhelmshaven und Zetel

Wilhelmshaven/Zetel (ots)

Heute fanden in Wilhelmshaven und Zetel Kundgebungen zum Thema "Fridays for Future" statt. Auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven versammelte sich in der Zeit von 12:00 bis 13:25 Uhr etwa 250 Teilnehmer, die für den Klimaschutz demonstrierten. Am Markthamm in Zetel demonstrierten zwischen 10:00 und 11:00 Uhr etwa 150 Teilnehmer. Es kam zu Verkehrsbehinderungen durch temporäre Straßensperren; beide Versammlungen verliefen friedlich.

