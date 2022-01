Polizei Düren

POL-DN: 36-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Linnich (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Roller und einem Pkw wurde am Montagmorgen eine Frau aus Linnich leicht verletzt als sie eine Fußgängerfurt am Kreisverkehr in Kiffelberg überqueren wollte.

Die Linnicherin befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg an der Landesstraße 253 aus Richtung Linnich kommend und beabsichtigte die Querungshilfe am Kreisverkehr in Richtung Gevenich zu nutzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-Jähriger Mann aus Titz ebenfalls die Landesstraße 253 und beabsichtigte am Kreisverkehr nach rechts in Fahrtrichtung Jülich abzubiegen. In Höhe der Querungshilfe kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 36 Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 253 teilweise gesperrt.

