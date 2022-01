Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter Fahrer verletzt - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen ein 40-jähriger Mann aus Düren, als er mit seinem E-Scooter fahrend von einem Transporter abgedrängt wurde und zu Fall kam. Gegen 09:20 Uhr befuhr der 40-Jährige die Philippstraße in Fahrtrichtung Schenkelstraße auf dem Fahrradschutzstreifen, als in Höhe des Stadtcenters ein weißer Transporter an ihm vorbeifuhr. Der Fahrer des Transporter, vermutlich ein Mann, zog beim Vorbeifahren immer weiter nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen. Der Dürener wich mit seinem Roller nach rechts aus und kam zu Fall. Hierdurch verletzte er sich leicht und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Fahrer der Transporters setzte seine Fahrt fort.

Der Transporter kann wie folgt beschrieben werden:

- Farbe weiß - augenscheinlich für Personenbeförderung ausgebaut

Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell