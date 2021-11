Polizei Köln

POL-K: 211125-2-K 38 Katalysatoren und weiteres mutmaßliches Diebesgut nach Hinweisen sichergestellt

Köln (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Polizisten am Mittwochnachmittag (24. November) in den Stadtteilen Poll und Höhenberg insgesamt 38 Katalysatoren, zwei gesuchte Mobiltelefone, Kennzeichen und Fahrzeugdokumente sichergestellt.

Gegen 14 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Mitarbeiter der Zulassungsstelle Köln die Polizei, nachdem zwei Männer (33, 40) zuvor versucht hatten, ein Auto mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Fahrzeugbrief anzumelden. Im Mercedes der beiden fanden die Beamten zunächst einen Katalysator, Aufbruchswerkzeug sowie weitere Kennzeichen und Fahrzeugdokumente. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung erkannten die Einsatzkräfte bereits von außen drei Helfer (m19, w28, m31) im Inneren, die Gegenstände aus dem Keller trugen und mutmaßlich in einen vor dem Haus zum Abtransport bereitgestellten Kleintransporter schaffen wollten. In dem Wohnhaus in der Schulstraße fanden die Beamten neben den zwei iPhones weitere 37 Katalysatoren.

Das Kriminalkommissariat 74 ermittelt gegen die polizeibekannten Tatverdächtigen wegen besonders schwerem Diebstahl an Kraftfahrzeugen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die bei den Männern sichergestellten Katalysatoren Diebstahlsdelikten in Köln und Umgebung zugeordnet werden können. Bei Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera des Straßenverkehrsamtes sahen die Beamten den 33-Jährigen am Steuer des Mercedes. Da er nicht im Besitz eines Führerscheines ist, erwartet ihn jetzt noch eine weitere Anzeige. (mw/rr)

