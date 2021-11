Polizei Köln

POL-K: 211124-6-K Fünf Jagdflinten und Munition bei Einbruch entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Einbruch am Dienstagabend (23. November) haben Unbekannte in der Baldurstraße in Rath-Heumar einen Waffenschrank mit fünf Jagdflinten und passender Munition entwendet. Gegen 18 Uhr hatten die Eheleute (53, 56) das Haus verlassen und alarmierten die Polizei, als sie gegen 20 Uhr den Einbruch bemerkten.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Baldurstraße festgestellt?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 72 unter der Rufnummer 0221 229.0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. entgegen. (jk/rr)

