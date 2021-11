Polizei Köln

POL-K: 211124-5-K E-Scooter-Fahrer verwechselt Bremse und Gas - Krankenhaus

Köln (ots)

Das Verwechseln von Bremse und Gas hat am Dienstagnachmittag (23. November) zu dem folgenschweren Sturz eines 52 Jahre alten E-Scooter-Fahrers auf dem Kardinal-Höffner-Platz in der Kölner Altstadt geführt. Eigenen Angaben nach beschleunigte der 52-Jährige seinen Leih-Scooter durch die Verwechslung so stark, dass er ins Straucheln geriet und mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante schlug. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell