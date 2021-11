Polizei Köln

POL-K: 211124-7-K Rote Ampel beim Linksabbiegen missachtet - Audi-Fahrer bei Kollision mit Straßenbahn eingeklemmt

Köln (ots)

Schwere Unfallverletzungen hat am Dienstagabend (23. November) ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer in Köln-Sülz beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie 18 erlitten. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Autofahrer gegen 21.30 Uhr von der Luxemburger Straße nach links in die Greinstraße abzubiegen und soll dabei die Rotlicht zeigende Ampel missachtet haben.

Während des Abbiegevorgangs kollidierte er im Gleisbereich mit einer parallel stadteinwärts fahrenden Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe. Die Stadtbahn schob den Audi einige Meter vor sich her. Dabei touchierte der A 8 einen Brückenpfeiler. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer aus dem Autowrack. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (cg/rr)

