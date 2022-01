Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Raub

Düren (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr wurde eine 37-jährige Frau aus Düren Opfer eines Raubes in der Alten Jülicher Straße in Düren. Ein Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 21:40 Uhr befand sich die Dürenerin auf der Alten Jülicher Straße in Düren als sie von drei jungen Männern gefragt wurde, ob sie Geld wechseln könne. Als sie ihr Portemonnaie zückte um nachzuschauen, griff unvermittelt einer der drei Täter danach. Die Geschädigte versuchte noch ihre Geldbörse festzuhalten und stürzte dadurch auf den Boden. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Nachdem die drei Täter zunächst flüchteten, konnte einer von ihnen im Rahmen der Fahndung auf der Malteser Straße festgenommen werden. Er wurde zur Polizeiwache verbracht und am Freitagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat bezüglich der beiden anderen Tatverdächtigen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell