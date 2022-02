Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Marbach am Neckar: Zeugen nach Bedrohung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 63 Jahre alter PKW-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 14:30 Uhr Opfer einer Bedrohung, nachdem es scheinbar im Vorfeld zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und einem weiteren, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gekommen war. Der 63-Jährige war zunächst auf der Landesstraße 1100 von Ludwigsburg in Richtung Marbach am Neckar unterwegs. Auf Höhe Neckarweihingen versuchte scheinbar ein unbekannter VW-Fahrer zunächst vergeblich sich in den Verkehr in Richtung Marbach am Neckar einzufädeln. In diesem Zusammenhang beleidigte der Unbekannte den 63-Jährigen mit einer Geste. Kurz darauf standen die beiden Fahrzeuglenker nebeneinander an der Ampel auf der L 1100 an der Einmündung zur Hauptstraße in Neckarweihingen. Der Unbekannte drohte dem Geschädigten unter anderem mit Schlägen und fuhr ihm in Richtung Marbach hinterher. In Marbach am Neckar angelangt, parkte der 63-Jährige und begab sich zu einer Apotheke in der Güntterstraße. Der unbekannte Täter folgte ihm, denn er stand ihm plötzlich gegenüber, rempelte den Mann an und bäumte sich vor ihm auf. Anschließend entfernte er sich mutmaßlich mit einem grauen VW Golf in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen.

