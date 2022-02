Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Bagger umgestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen kippte ein 36 Tonnen schwerer Bagger, der auf einer Baustelle in der Straße "Malersbuckel" in Weil der Stadt bei Arbeiten eingesetzt war, um. Ein 58-jähriger Baggerfahrer führte gegen 10.00 Uhr Abbrucharbeiten an einer Böschung durch, als er wohl den Arm des Baggers schwenkte. Mutmaßlich hierdurch geriet das Fahrzeug auf der Schräge, wohl begünstigt durch lockeren Untergrund, ins Rutschen. Der Bagger kippte im Folgenden um. Das rutschende Fahrzeug wurde letztlich durch einen Schuttcontainer gestoppt. Der 58-Jährige konnte den Bagger eigenständig, aber leichtverletzt verlassen. Der Sachschaden an der Arbeitsmaschine kann noch nicht abschließend beziffert werden. Eine erste Schätzung beläuft sich auf etwa 100.000 Euro Sachschaden. Aufgrund der Endposition des Baggers lief Kraftstoff in unbekannter Menge aus dem Tank aus. Ein Mitarbeiter des zuständigen Umweltamts befand sich vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus. Oberflächlich festgestellte Betriebsstoffe konnten durch die Freiwillige Feuerwehr abgestreut werden. Aufgrund des lockeren Untergrunds und der Schräglage gestalten sich die noch andauernden Bergungsarbeiten kompliziert. Die Maschine konnten bereits wieder aufgestellt werden. Am Folgetag werden Reparaturarbeiten anstehen, um sie letztlich abtransportieren zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell