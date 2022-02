Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Auffahrunfall mit fünf Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Sindelfingen/Böblingen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer, ein 36 Jahre alter Audi-Lenker und ein 73-Jähriger, der in einem Opel saß, hintereinander anhalten. Vermutlich übersah eine nachfolgende 59-jährige BMW-Lenkerin, dass die PKW vor ihr hatten anhalten müssen und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Audi und dieser wiederum auf den vorderen BMW aufgeschoben. Ein 32 Jahre alter Mann, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war, erkannte den Unfall vor sich vermutlich zu spät und fuhr letztlich auch noch auf den BMW der 59-Jährigen auf. Der 73-jährige Opel-Fahrer wurde schwer verletzt. Der 37 Jahre alte Audi-Lenker erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Lediglich der Audi des 32 Jahre alten Mannes blieb fahrbereit. Die restlichen PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 36.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell