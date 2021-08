Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 31. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Freitag, 27.08.2021, 12:00 Uhr, bis Montag, 30.08.2021, 20:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagmittag und Montagabend einen am Fahrbahnrand in Wolfenbüttel, An der Roten Schanze, abgestellten PKW Mercedes. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz, 300 SL, im Wert von rund 20000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW Lack zerkratzt

Samstag, 28.08.2021, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 29.08.2021, 12:00 Uhr

In der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 12:00 Uhr, wurde der Lack der linken Seite eines zum Parken in der Drehstraße abgestellten PKW VW Up von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Der Schaden beträgt zirka 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall beim Wendemanöver

Montag, 30.08.2021, gegen 20:30 Uhr

Am Montagabend beabsichtigte der 20-jährige Fahrer eines Toyota auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel zu wenden. Bei diesem Manöver kollidierte er mit dem Auto einer 61-jährigen Fahrerin die ihrerseits auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße unterwegs war. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro, wobei der Toyota abgeschleppt werden musste.

