Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Nachmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 16.02.2022 auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in Murr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1100 und der Steinbeisstraße (Steinheim an der Murr) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 76 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der Steinbeisstraße nach links auf die L 1100 in Richtung Marbach abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich den Audi eines 32-Jährigen, der auf der Landesstraße in Richtung Großbottwar fuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Die 74-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers verstarb am Donnerstagabend aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell