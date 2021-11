Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Vorfahrt missachtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einem Unfall, der am Samstagnachmittag in der Pforzheimer Strasse in Waldbronn passierte, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 12-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad gegen 14.20 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Aus der Anliegerfahrbahn zu einer dortigen Firma bog ein blauer Kleinwagen in die Pforzheimer Straße ein. Dieser missachtete wohl die Vorfahrt des Jungen. Das Fahrrad des 12-Jährigen wurde beschädigt. Der Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Junge wurde nicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in Verbindung setzen.

