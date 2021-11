Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel kam es am Freitagabend zwischen 22 Uhr und 23:20 Uhr, bei dem nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich drei männliche Täter flüchtig gingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Wattkopfstraße. Im Inneren öffneten sie Schränke sowie Schubladen und nahmen die aufgefundenen Wertgegenstände von rund 20.000 Euro an sich. Als der Geschädigte gemeinsam mit einem Bekannten gegen 23:20 Uhr in sein Einfamilienhaus zurückkehrte, trafen sie im Eingangsbereich vermutlich auf die Täter. Diese flüchteten daraufhin mit ihrer Beute fußläufig in Richtung Hornisgrindestraße.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Karlsruher Stadtteil Grünwinkle am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

