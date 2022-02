Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht nach Fehler beim Einparken

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 05:30 Uhr und 15:15 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall. Mutmaßlich beim Einparken touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. An dem Geparkten entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der oder die Unbekannte machte sich aus dem Staub, ohne sich zuvor um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

