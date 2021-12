Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

Am Samstag, den 25.12.21, befuhr um 04:10 Uhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Tunnelstraße in Richtung Hildesheim. Im weiteren Verlauf wollte der Fahrzeugführer am Kreuzungsbereich Hastenbecker Weg/Stüvestraße nach links abbiegend der B 1 folgen, kam aber vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit möglicher Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, querte den Fußweg in Höhe "Hastenbecker Weg 30" und stieß in die Hauswand des dortigen Mehrfamilienhauses mit davor aufgestellter Briefkastenanlage. Weiterhin wurde ein Steuerungskasten der Stadtwerke beschädigt. Der PKW wurde nach Spurenlage nicht unerheblich beschädigt und mit einem Reifenschaden von der Unfallstelle weg, auf der Felge fahrend, in die Walthausenstraße und von dort bis in die Westrumbstraße Höhe Nr. 9 gelenkt. Hier ist ein Ende der Spurenlage ersichtlich und das Unfallfahrzeug wurde ggf. von dort weggeschleppt oder auf einem angrenzenden Grundstück verborgen.

Bei dem stark beschädigten PKW dürfte es sich um einen dunklen 3er BMW mit massiven Front- sowie Reifenschäden handeln.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder aber Angaben zum Verbleib/Abtransport/Unterstellort des o.g. PKW machen können, werden gebeten, dies der Polizei Hameln unter 05151/933-222 mitzuteilen.

