Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall in Bodenwerder - Zeugenaufruf

Hameln (ots)

Bereits am 23.12.2021, kam es gegen 08:20 Uhr, in Bodenwerder auf der Rühler Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einer Fußgängerin. Der Fahrer des Taxis der Marke Mercedes befuhr die Rühler Straße stadteinwärts und kollidierte dabei mit einer 89-jährigen Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn querte. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden, wo sie nach zwei Tagen an ihren Verletzungen verstarb. Der 24-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Der Sachschaden am PKW wird vorläufig auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Rühler Straße wurde für die Unfallaufnahme bis ca. 12:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein sogenanntes PHIDIAS-Verfahren (Photogrammetrisches Interaktives Digitales Auswerte-System) durchgeführt. Hiermit soll eine beweissichere und maßstabsgetreue digitale Unfallskizze erstellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens werden Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder unter 05533/974950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell