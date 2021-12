Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der B 217 mit Vollsperrung und drei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Hasperde (ots)

Am 25.12.2021, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 217, in Höhe der Tankstelle in Hasperde, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Springe bog mit seinem Alfa Romeo von dem dortigen Tankstellengelände auf die B 217 verbotswidrig nach links ab. Das Abbiegen an dieser Stelle ist durch einen Richtungspfeil ausschließlich in Richtung Hameln erlaubt. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Bad Pyrmonter mit seinem BMW die B 217 aus Bad Münder kommend, in Richtung Hameln. Der Fahrer des Alfa Romeos übersah den BMW und kreuzte dessen Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision zwischen dem BMW und dem Alfa Romeo. Der Fahrzeugführer des Alfa Romeos und die beiden Mitfahrer im BMW (29 und 34 Jahre alt) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer des BMW blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Der BMW sowie der Alfa Romeo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Hachmühlen und Flegessen waren zwecks Hilfeleistung vor Ort eingesetzt. Die B 217 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell