Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei warnt vor Anrufen von "falschen Polizeibeamten" - Kreis Mettmann

Wülfrath - 2105023

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Montag hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann vermehrt Anrufe von Seniorinnen und Senioren registriert, die von betrügerischen Anrufen sogenannter "falscher Polizeibeamter" insbesondere im Raum Ratingen und Velbert berichtet hatten.

Am gestrigen Dienstag, 04. Mai 2021, kam es zu einer erneuten Anrufwelle der Betrüger, die sich diesmal insbesondere im Raum Wülfrath als Polizeibeamte am Telefon ausgegeben hatten.

Die Betrüger gehen hierbei immer nach der gleichen Masche vor: Ihre Opfer, zumeist Seniorinnen und Senioren, werden von den Kriminellen zu Hause angerufen. Oftmals erscheint im Telefondisplay sogar die Rufnummer "110". Mit geschickter Gesprächsführung gaukeln sie den Angerufenen vor, dass in der Nähe ihrer Wohnanschrift Einbrecher festgenommen worden sind und aktuell Hinweise vorliegen, dass auch sie, durch noch weitere flüchtige Täter, Opfer eines Einbruchdiebstahls werden könnten. Gezielt schüren die professionell agierenden Betrüger die Angst bei den Betroffenen, ebenfalls Opfer zu werden. Vermeintlich hilfsbereit bieten die Kriminellen dann an, die Geld- und Vermögenswerte der Angerufenen in sichere "amtliche Verwahrung" zu nehmen. Hierzu erfragen sie detailliert die Vermögensverhältnisse der Betroffenen und vereinbaren zumeist zeitnah einen Übergabetermin.

Der Betrug fällt leider zumeist erst immer im Nachhinein auf und viele Opfer wenden sich oftmals aus Scham nicht an die Polizei.

Die Polizei möchte aus diesem Grund erneut vor der Masche der Betrüger warnen und gibt folgende Tipps, um vermeiden zu können, Opfer dieser betrügerischen Anrufer zu werden:

- Wir fragen niemals am Telefon nach Ihren Vermögenswerten! - Wenn die Polizei anruft, erscheint im Display des Telefons nie die "110"! - Wir erfragen keine Bankdaten wie Kontonummern und Kontostand! - Halten Sie nach finanziellen Forderungen immer Rücksprache mit Familienmitgliedern. - Rufen Sie Ihre Verwandten / Bekannten selbstständig an, unter der Rufnummer, die Sie bei eigenveranlassten Gesprächen üblicherweise wählen - Sollten Sie Zweifel haben, beenden Sie das Gespräch. Auflegen ist nicht unhöflich!

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sein, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Bitte warnen und sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen, die wir über unsere Pressemeldungen nicht erreichen!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell