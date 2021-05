Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Schutzengel für Autofahrer: Auto landete auf Dach - Heiligenhaus - 2105021

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagabend (4. Mai 2021) der Fahrer eines Ford Fiestas, als er in Heiligenhaus mit seinem Auto auf der Ruhrstraße einen Alleinunfall baute und mit seinem Fahrzeug auf dem Dach landete. Die Feuerwehr der Stadt Heiligenhaus hatte bereits am Dienstagabend über ihren Einsatz bei dem Unfall auf Facebook berichtet.

Das war - laut aktuellem Stand der Unfallermittlungen - geschehen:

Gegen 19 Uhr war der 56-jährige Gelsenkirchener mit seinem Ford Fiesta über die Ruhrstraße in Richtung Kettwiger Straße gefahren, als er laut eigenen Angaben in einer Rechtskurve auf nasser und mit rutschigem Laub bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und in Richtung eines Grünstreifens schlitterte. Dabei wurde der Wagen herumgeschleudert, ehe das Fahrzeug im Grünstreifen auf dem Dach landete.

Glücklicherweise konnte der Mann das Auto selbstständig verlassen. Er hatte augenscheinlich mehrere Schutzengel: Denn während sein Fiesta einen Totalschaden davontrug, wurde der Gelsenkirchener wohl nur leicht verletzt.

Ein zufällig vorbeifahrender Ratinger sah den auf dem Dach liegenden Pkw und kümmerte sich um den Gelsenkirchener bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungs- und Einsatzkräfte. Die Feuerwehr richtete den Wagen wieder auf, ehe der Ford aufgeladen und abgeschleppt werden konnte. Da auch ein Flurschaden entstanden war, wird der Gesamtschaden auf eine Summe von rund 10.700 Euro geschätzt.

Der Gelsenkirchener verzichtete auf einen vorsorglichen Transport in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell