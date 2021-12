Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Protest-Spaziergänge

unangemeldete Versammlungen mit Corona-Bezug in Hameln, Holzminden, Bad Pyrmont, Coppenbrügge und Bad Münder

LK Hameln-Pyrmont, Stadt Holzminden (ots)

Am Montag, den 27.12.2021, fanden in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr erneut mehrere Protest-Spaziergänge mit Corona-Bezug im Bereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt. Bis zu ca. 400 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich in der Innenstadt von Hameln und bewegten sich zum Rathaus. In Holzminden trafen sich ca. 150 Personen am Holzmindener Rathaus, in Bad Pyrmont ca. 100 Personen am dortigen Springbrunnen, in Bad Münder ca. 20 Personen und in Coppenbrügge ca. 40 Personen. An den Rathäusern stellten die Teilnehmenden mitgeführte Kerzen ab. Die Versammlungen im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wurden polizeilich begleitet. Beschränkungen wie das Einhalten von Abständen wurden eingehalten. Es kam zu keinerlei Störungen der friedlichen Versammlungen. Aufgrund eines Krankheitsfalls mussten eingesetzte Polizeibeamte im Bereich des Kastanienwalls bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durchführen.

