Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrüche in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1016

In der Nacht von Freitag (24. September) auf Samstag ist es an einer Kleingartenanlage in Dortmund-Grevel zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen der/die unbekannte/n Täter in der Zeit von 18 bis 8 Uhr in Gartenparzellen an der Straße Im Weidkamp ein. Insgesamt kam es zu sechs Einbrüchen, darunter ein Versuch. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage gemacht? Haben Sie Personen gesehen, die sich dort sonst nicht aufhalten? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

