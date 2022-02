Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte werfen Gegenstand von Brücke - Pkw-Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße

14.02.2022, 13.04 Uhr

Drei Unbekannte warfen Montagmittag in Schöningen einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke an der Elmstraße auf einen vorbeifahrenden Pkw eines 61-Jährigen Schöningers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Fahrzeug entstand kein schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 61-Jährige war am späten Montagmittag mit einem Sprinter aus Richtung Schäfertor kommend auf der Elmstraße unterwegs. Als er auf die über die Elmstraße führende Fußgängerbrücke zuvor, sah er drei offensichtlich Jugendliche, die auf der Brücke standen. Als der Schöninger unter der Brücke durchfuhr bemerkte er, dass aus der kleinen Gruppe ein Gegenstand geworfen wurde. Nach bevor der Fahrer reagieren konnte, hörte er einen lauten Knall auf seinem Fahrzeug. Erschrocken hielt der 61-Jährige an, konnte aber nur noch sehen, dass die Unbekannten in Richtung Stadtmitte weitergingen. Sofort verständigte der Sprinter-Fahrer die Polizei. Der Fahrer war so erschrocken, dass er gegenüber den Beamten nur sagen konnte, dass es sich um drei offensichtlich jugendliche Personen gehandelt habe, die dunkel gekleidet waren.

Glücklicherweise wurde weder der 61-Jährige und andere Verkehrsteilnehmer verletzt noch wurde der Pkw beschädigt. Dennoch wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr durch die Polizeibeamten eingeleitet, denn die Unbekannten haben die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet, in dem sie einen gefährlichen Eingriff vorgenommen haben, wodurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet wurden. Der Versuch ist strafbar!

Die Polizei sucht Zeugen, die die drei Personen auf der Brücke gesehen haben oder Angaben zu ihnen machen konnen. Hinweise bitte an die Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer 05352/951050.

