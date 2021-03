Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (107/2021) Unfallflucht auf der L 523 kurz vor Bilshausen

Göttingen (ots)

Landesstraße 523, zwischen den Ortschaften Bodensee und Bilshausen Donnerstag, 25. März 2021, gegen 14.40 Uhr

BILSHAUSEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 523 bei Bilshausen ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr am Donnerstagnachmittag (25.03.2021) gegen 14.40 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf die L 523 aus Bodensee kommend in Richtung Bilshausen. Kurz vor der Ortschaft Bilshausen kam ihr ein Lkw entgegen, welcher während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei den linken Außenspiegel des VW touchierte. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt rund 200 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Vorfall weiter in Richtung Bodensee fort.

Bei dem unfallverursachenden Lkw soll es sich um ein weißes Fahrzeug mit einem Planenaufbau handeln, an dem schwarze Schrift aufgebracht war. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, mit kurzen dunklen Haaren und eine kräftige Gestalt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizei in Gieboldehausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell