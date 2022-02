Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube gerät in Brand - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

14.02.2022, 19.27 Uhr

Nach ersten Ermittlungen dürfte Brandstiftung die Ursache dafür sein, dass eine Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie an der Heinrich-Nordhoff-Straße am Montagabend in Brand geriet.

Am Montagabend meldete gegen 19.27 Uhr ein Zeuge über den Notruf der Feuerwehr, dass es in der Kleingartenkolonie Westersiek, an der Heinrich-Nordhoff-Straße eine Gartenlaube brennen würde.

Als die Berufsfeuerwehr Wolfsburg, sowie die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben mit insgesamt 40 Beamten und Kameraden wenige Minuten später vor Ort waren, stand der Innenraum der Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Die Brandbekämpfer starteten umgehend mit den Löscharbeiten und hatten das Feuer gut 60 Minuten später gelöscht.

Nachdem sich die ersten Rauchschwaden verzogen hatten, wurde das ganze Ausmaß der Flammen sichtbar: die Gartenlaube wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Da die brandbetroffene Gartenlaube nahe an der Heinrich-Nordhoff-Straße liegt, musste die Heinrich-Nordhoff-Straße während der Löscharbeiten mehrfach gesperrt werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort gehen die Brandermittler der Polizei Wolfsburg derzeit eher von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Es wird in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen und Ermittlungen geben bei denen auch ein Brandmittelspürhund und technisches Gerät zum Einsatz kommen soll.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, oder verdächtige Personen beobachtet haben. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell