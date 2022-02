Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer mit 2,83 Promille unterwegs - Zeugen alarmieren Polizei

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Reislingen Süd-West, Gerta-Overbeck-Ring 14.02.2022, 17.20 Uhr

Mit sage und schreibe 2,83 Promille wurde am Montagnachmittag ein 56 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Gerta-Overbeck-Ring angetroffen.

Aufmerksame Zeugen alarmierten am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr die Polizei, nachdem sie den Autofahrer beobachtet hatten, der auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes sein Fahrzeug zunächst geparkt und anschließend stark taumelnd verlassen hatte.

Die alarmierten Ordnungshüter waren Minuten später am Ort des Geschehens und trafen den 56-Jährigen an seinem Fahrzeug an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56 Jahre alten Wolfsburger einen Wert von 2,83 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer im Klinikum in Wolfsburg eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, die nicht lange gewartet haben und unverzüglich die Polizei alarmiert und sich als Zeugen zur Verfügung gestellt haben: "So haben sie verhindert, dass ein deutlich alkoholisierter Fahrzeugführer weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen konnte und es sonst möglicherweise zu einem Verkehrsunfall mit Unbeteiligten gekommen wäre", so Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell