Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeutet Münzen und Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Hasenwinkel 07.02.2022, 19.00 Uhr - 12.02.2022, 12.00 Uhr

Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzte ein Unbekannter in der vergangenen Woche aus, um in deren Wohnhaus in der Straße Hasenwinkel einzubrechen. Die Tatzeit umfasst dabei Montagabend 19.00 Uhr bis Sonntagmittag 12.00 Uhr. Nach ersten Feststellungen erbeutete der Täter dabei Goldmünzen und Schmuck in noch festzustellendem Wert.

Die Polizei rekonstruierte die Tat und konnte feststellen, dass der Täter unter Überwindung eines Gartenzauns auf ein Nachbargrundstück gelangt war und sich anschließend auf das tatbetroffene Grundstück begeben hat. Hier öffnete er gewaltsam die Terrassentür und konnte somit über das das Wohnzimmer die restlichen Räume des Wohnhauses betreten.

In nahezu jedem Raum öffnete und durchsuchte er sämtliche Schubladen und Schränke und entwendete die Goldmünzen und den Schmuck.

Danach verließ er das Haus auf dem Wege auf dem er gekommen war und flüchtete unerkannt.

Ob möglicherweise noch mehr entwendet wurde und auf welche Höhe sich der angerichtete Schaden beläuft, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Hundebesitzer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell