POL-WOB: Schweigekreis mit 200 Teilnehmern - Teilnehmende bilden gemeinsamen Kreis

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

14.02.2022, 17:00 Uhr

200 Teilnehmer trafen sich am Montagnachmittag ab 17:30 Uhr vor dem Rathaus zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung im Gedenken an die an Corona Verstorbenen.

Auf dem Rathausplatz erfolgten verschiedene Redebeiträge und zum Ende der Versammlung wurde unter anderem ein gemeinsamer Kreis unter Wahrung der Abstände gebildet.

Der Verlauf der Veranstaltung war friedlich und die Versammlungsteilnehmer verhielten sich sehr kooperativ.

Nach etwa 30 Minuten war die Versammlung beendet.

Bereits um kurz nach 17:00 Uhr versammelten sich in der Wolfsburger Innenstadt etwa 400 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung.

Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmenden folgte der Lautsprecheraufforderung durch die Polizei und trug gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung Mund-Nasen-Abdeckungen. Gegen 22 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese als Versammlungsteilnehmer keine FFP2-Masken trugen. Eine Ordnungswidrigkeitanzeige erfolgte aufgrund der Weigerung eines Teilnehmers den Einsatzkräften nach einem Verstoß seine Personalien anzugeben. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Zwei Versammlungsteilnehmer wurden durch Einsatzkräfte aufgrund von beharrlichen Verstößen gegen die Maskenpflicht und vollkommener Uneinsichtigkeit für die Notwendigkeit von Hygieneschutzvorschriften von der weiteren Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

Die Versammlung endete nach gut 80 Minuten.

