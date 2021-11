Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Auto prallt gegen Müllwagen

Wickede (ots)

Am Montag (8. November 2021), kam es gegen 10.12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Kirchstraße. Der Fahrer eines Müllwagens befuhr die Kirchstraße aus Richtung Friedhofstraße kommend, um dann, als er die Obere Holmesstraße passiert hatte, in diese rückwärts hineinzufahren. Während dessen befuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Wickede ebenfalls die Kirchstraße in Richtung "Am Lehmacker" und prallte aus bislang ungeklärter Ursache in den auf der Kirchstraße quer stehenden Müllwagen hinein. Durch den Aufprall verletzte sich der 78-Jährige so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Wagen des Wickeder erlitt einen Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird von der Polizei auf 13.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell