Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Wohnungsbrand

Geseke (ots)

Am Montag (8. November 2021) wurde die Polizei um kurz nach 6 Uhr über einen Zimmerbrand in der Straße "Ostmauer" informiert. Ein Bewohner bemerkte einen Feuerschein in seinem Wohnzimmer, worauf er erfolglos versuchte den entstehenden Brand zu bekämpfen. Er rettete sich daraufhin auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses und sprang hinunter. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Kriminalpolizei untersucht nun unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen die Brandursache. (reh)

