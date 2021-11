Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Luftzug

Welver (ots)

Am Montag (8. November 2021) kam es gegen 02.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Flerker Landwehr". Eine Zeitungsausträgerin hatte dort ihren Wagen am Fahrbahnrand mit betätigtem Blinker geparkt und diesen kurzfristig verlassen. Sie vermutet, dass die Fahrertür nicht richtig geschlossen war und durch den Luftzug eines vorbeifahrenden Lastkraftwagens die Tür aufging und gegen den vorbeifahrenden Lkw prallte. Der Lkw fuhr unterdessen weiter. Nach Angaben der Zeugin befand sich hinter dem Lastkraftwagen noch ein dunkler SUV. Beide Fahrzeuge sollen diese Straße zu der Uhrzeit in der Nacht von Sonntag auf Montag regelmäßig befahren. Die Polizei bittet den Fahrer des Lkws und des SUV sich unter der Telefonnummer 0292-91000 zu melden. (reh)

