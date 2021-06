Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ältere Frau meldete sich bei der Polizei Egänzung zur Pressemitteilung vom 8.6.2021, 14:41 Uhr

Warendorf (ots)

Die an dem Unfall am Montag, 7.6.2021 auf dem Dalmerweg in Beckum beteiligte ältere Frau, hat sich bei der Polizei gemeldet. Nach ihren Angaben und laut Zeugen, sei die 19-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren, als die 86-jährige Beckumerin die Stelle mit ihrem Auto passierte. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen und die Beteiligten hätten sich vor Ort geeinigt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell