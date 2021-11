Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täglich grüßt das Murmeltier Teil 2

Soest (ots)

Mit Pressebericht vom 15. Oktober 2021 wurde über einen 27-jährigen Intensivtäter, der mehrfach wegen verschiedener Straftaten im Bereich der Eigentums- und Rauschgiftkriminalität in den Fokus der Polizei geriet und am 14. Oktober in Gewahrsam genommen wurde, berichtet. Das zuständige Amtsgericht erließ damals einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (7. November 2021) trafen Beamte der Bundespolizei den Tatverdächtigen am Bahnhof im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Handys an. Sie nahmen ihn daraufhin mit zwei weiteren Tatverdächtigen vorläufig fest und übergaben ihn an die Soester Polizei. Diese führte ihn am Montag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg, erneut dem Haftrichter vor. Eine Außervollzugssetzung des Haftbefehls unter Auflagen kam diesmal nicht infrage. (reh)

