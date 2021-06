Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kinder ohne Sicherung

Mit drei Kindern ohne Sicherung war eine Frau am Donnerstag in Wiblingen unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr sah ein Polizist den Opel in der Buchauer Straße fahren. In dem Auto befanden sich drei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahre. Die saßen in dem Auto ohne jegliche Sicherungseinrichtungen und waren auch nicht angegurtet. Mit der Fahrerin wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Die 40-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg rechnen.

+++++++ 1205561

