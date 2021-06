Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Streit eskaliert

/ Seinen Verletzungen erlag ein Mann am Donnerstag in Munderkingen.

Ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei zufolge, soll es gegen 9 Uhr zu einem Streit in einer Firma zwischen einem 24-Jährigen und einem 54-Jährigen gekommen sein. Der 24-Jährige zog wohl plötzlich ein Messer und soll auf den 54-Jährigen eingestochen haben. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der 54-Jährige verstarb am Tatort. Die Polizei konnte den 24-Jährigen Tatverdächtigen am Tatort widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm soll der 24-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

