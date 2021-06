Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 18. Juni 2021, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 20. Juni 2021, 15:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Dahlienstraße in Ovelgönne.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten, gelben VW Golf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

