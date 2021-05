Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Technisch veränderte Fahrzeuge kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei Ludwigshafen fielen am Donnerstag (06.05.2021) insgesamt drei PKW auf, die technisch verändert wurden. Ein PKW war derart laut in der Wredestraße unterwegs, dass die Polizei eine Geräuschpegelmessung vor Ort durchführte. Die Ergebnisse der Messung führten dazu, dass der PKW sichergestellt wurde und ein Emissionsgutachten bei einer technischen Prüfstelle veranlasst wurde. In der Maudacher Straße wurde ein weitere PKW kontrolliert. An diesem Fahrzeug wurde das Fahrwerk manipuliert, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Bei einem SUV wurde ein Soundgenerator bemängelt, der die Auspuffgeräusche verstärkte.

