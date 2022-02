Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Einbrüche zwischen Mittwoch und Samstag - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marientaler Straße

09.02.2022, 16.00 Uhr - 12.02.2022, 12.15 Uhr 11.02.2022, 18.00 Uhr - 22.00 Uhr

Helmstedt, Greifswalder Straße

11.02.2022, 18.15 Uhr

Einen versuchten und zwei vollendete Einbrüche registrierte die Polizei zwischen Mittwochnachmittag bis Samstagmittag.

In der Marientaler Straße versuchten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 16.00 Uhr und Samstagmittag 12.15 Uhr in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Unbekannten versuchten dabei mit brachialer Gewalt die Haustür, sowie ein danebenliegendes Fenster zu öffnen. Nachdem Tür und Fenster ihren Versuchen Stand gehalten hatten, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Am Freitagabend gelangte ein Unbekannter gegen 18.15 Uhr auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Greifswalder Straße. Hier öffnete er gewaltsam ein Fenster und stieg in das Wohnhaus ein. Die Hausbesitzerin hatte Geräusche wahrgenommen und wollte nachschauen gehen, als sie dem unbekannten Einbrecher begegnete. Der Schreck fuhr ihr in die Glieder und sie schrie den Unbekannten an, der wie vom Blitz getroffen die Flucht ergriff. Der Täter war etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet. Die Zeit etwas zu entwenden hatte der Unbekannte zum Glück nicht.

Anders im dritten Fall, wo Unbekannte am Freitagabend zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr die Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzten, um in deren Domizil in der Marientaler Straße einzubrechen. Die Täter gelangten zunächst auf das Grundstück des Wohnhauses und öffneten gewaltsam ein an der Rückseite gelegenes Fenster. Durch dieses stiegen sie ins Innere des Gebäudes ein, betraten und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie Bargeld in noch festzustellender Höhe. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell