Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lagerhalle - Motorrad entwendet 2022 0020 5911

Wolfsburg (ots)

Gevensleben, Winnigstedter Straße

30.01.2022, 09.00 Uhr - 12.02.2022, 16.40 Uhr

Zwischen dem letzten Sonntag im Januar 2022 und vergangenen Samstag sind Unbekannte in die Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Winnigstedter Straße eingebrochen. Dabei haben sie ein Motorrad entwendet und einen Schaden von etwa 4.500 Euro verursacht.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter in der fraglichen Zeit auf das Gelände der Firma und öffneten gewaltsam das Tor einer Lagerhalle. Ein in der Halle befindliches orange-schwarzes Motorrad der Marke KTM entwendeten die Täter. Nach dem Diebstahl hatten die Täter das Hallentor wieder geschlossen, so dass der Diebstahl erst am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bemerkt wurde.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeikommissariat in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell