Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Jenaer Straße

11.02.2022, 22.52

Am Freitagabend gerieten alte Möbel in einem Kellergang in der Jenaer Straße in Westhagen in Brand. Das Haus musste evakuiert und mehrere Anwohner durch Rettungssanitäter medizinisch behandelt werden. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden (wir berichteten).

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Von daher suchen die Beamten Zeugen, die am Freitagabend zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Personen im Kellergeschoss, Treppenhaus oder vor dem Wohnhaus beobachtet haben. Bereits eineinhalb Wochen zuvor war es in dem Haus ebenfalls zu einem Kellerbrand gekommen. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus und stellt einen unmittelbaren Tatzusammenhang zwischen beiden Taten her.

Hinweise zu den beiden Bränden nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell