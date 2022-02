Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geldautomatensprengung - Täter flüchten in dunklem Audi

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, Brandgehaege

14.02.2022, 03.00 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurden die Bewohner der Ortschaften Hattorf, Mörse und Flechtorf gegen 03.00 Uhr durch mehrere laute Explosiongeräusche aus dem Schlaf gerissen.

Ein aufmerksamer Zeuge der sich im Bereich des Heinenkamps aufhielt beobachtete drei männliche Täter, die sich an einem völlig zerstörten Geldautomaten in der Straße Brandgehaege zu schaffen machten und anschließend mit sehr hoher Geschwindigkeit in einem dunkelblauen Audi, vermutlich vom Typ Q5 über die A 39 in Richtung Süden flüchteten. Der Zeuge verfolgte die Täter noch eine Weile, aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor sich jedoch auf der A 39 die Spur.

Zwischenzeitlich hatte der Zeuge die Polizei alarmiert, die wenig später am Tatort eintraf.

Die Beamten konnten hier feststellen, dass der freistehende Geldautomat einer Bankfiliale in der Straße Brandgehaege völlig zerstört worden war.

Das dahinter befindliche Gebäude der betreibenden Bank wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt.

Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere hoffen die Ermittler darauf, dass der dunkle Pkw möglicherweise ein Audi Q5, anderen Passanten oder Autofahrern aufgefallen ist.

Die Polizei geht ebenso davon aus, dass die Täter das Bankobjekt vorher ausbaldowert haben. Da es sich hierbei um eine von Geschäften angesiedeltes und stark frequentiertes Industriegebiet handelt hoffen die Ermittler darauf, dass Besuchern der dortigen Läden verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

In jüngster Vergangenheit wurden mehrere Geldautomaten in Wolfsburg, Lehre und Peine durch eine Detonation zerstört. Die Täter flüchteten auch hier mit einem hochmotorisierten dunklen Audi.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell