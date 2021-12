Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim; Unter Drogeneinfluss über rote Ampel gefahren

Böhl-Iggelheim (ots)

Böhl- Iggelheim - Am Abend des 18.12.2021 konnte an einer Kreuzung auf der L532, ein Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, als dieser, trotz einer Rotlicht zeigenden Ampel, über die Kreuzung fuhr. Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher den Beamten Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum auffielen. Dem Fahrer wurde daraufhin ein freiwilliger Urintest angeboten, welcher positiv auf eine der getesteten Stoffgruppe verlief. Im Anschluss wurde dem Fahrer auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wird gegen den Fahrzeugführer nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches einen Monat Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 500EUR nach sich zieht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell