Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Mehrere Bewohner leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Jenaer Straße

12.02.2022, 22.52 Uhr

Am Freitagabend geriet ein Kellerraum in der Jenaer Straße in Westhagen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Haus musste evakuiert und mehrere Anwohner durch Rettungssanitäter medizinisch behandelt werden. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am späten Freitagabend gingen gleich mehrere Notrufe bei der Berufsfeuerwehr ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war starker Rauch erkennbar. Einige Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Weitere Personen, darunter auch Bewohner des Nachbarhauses, wurden durch die Berufsfeuerwehr evakuiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitten 14 Personen eine leichte Rauchintoxikation. Die Verletzten konnten durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt werden und mussten nicht ins Klinikum.

Nach den erfolgreichen Löscharbeiten konnten die Meisten Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Lediglich zwei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell