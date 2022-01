Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Brackel

Beim Eintreffen war das Erdgeschoss verqualmt

Dortmund (ots)

Um 17:08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Meinertstraße gerufen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) fanden ein verrauchtes Erdgeschoss in einem Einfamilienhaus vor. Die Bewohner hatten sich schon vor dem Eintreffen ins Freie geflüchtet, der Hund der Familie befand sich aber noch in der verrauchten Wohnung. Umgehend wurden zwei Angriffstrupps mit Atemschutz und einem C- Rohr zur Brandbekämpfung und Tierrettung eingesetzt. Der Hund wurde schnell gefunden und ins Freie gebracht. Das zur Sicherheit angeforderte Tiertransportfahrzeug der Feuerwehr konnte die Einsatzfahrt abbrechen, da es dem Hund gut ging. Von einem weiteren Trupp wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht um mit diesem den verrauchten Bereich zu entrauchen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und blieb auf den Entstehungsraum beschränkt. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Feuerwache 3, des Rettungsdienstes und der B- Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell