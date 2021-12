Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich Worms

Worms (ots)

In der Nacht vom 10.12.2021 auf den 11.12.2021 wurde sowohl eine Kontrollstelle in der Arndtstraße, als auch mobile Kontrollen im Innenstadtbereich in Worms durchgeführt. Die Kontrollen wurden durchgeführt um Verstöße in Zusammenhang mit Konsum von Betäubungsmittel und Alkohol festzustellen.

Neben kleineren Ordnungswidrigkeiten konnten auch mehrere Gurtverstöße festgestellt werden. Ebenfalls konnte ein Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher einen Rotlichtverstoß an der Kreuzung Johann-Hinrich-Wichern-Straße/Höhenstraße begangen hat.

Ein 29-jähriger Fahrer zeigte in einer Verkehrskontrolle drogentypischen Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wird ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eröffnet.

Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell