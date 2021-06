Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad gestohlen, beschädigt und zurückgelassen

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch vergangener Woche im Bereich des Kindergartens an der Biener Straße ein Fahrrad entwendet. Das weinrote Hollandrad wurde am Samstag an der Straße Am Kottenkamp, hinter dem Friedhof, stark beschädigt wieder aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

