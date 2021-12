Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 33-Jährige auf Zebrastreifen verletzt - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Auf dem Fußgängerüberweg des Willy-Brandt-Ring ist heute Morgen eine Frau angefahren und verletzt worden. Die 33-Jährige wollte um 07:45 Uhr die Straße in Richtung Andreastor überqueren, als ein LKW aus Richtung Schönauer Straße kam und die Fußgängerin beim Überqueren, kurz vor Erreichen des Gehwegs, touchierte. Die Frau aus der VG Eich stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur weitere Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der LKW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Neusatz davon. Der 7,5 Tonnen-Laster habe eine weiße verdreckte Plane gehabt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

