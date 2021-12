Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrerin verletzt

Worms (ots)

Gestern, kurz nach 17:00 Uhr wurde in der Alzeyer Straße eine Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Ein 71-jähirger Autofahrer wollte von einem Supermarkt-Parkplatz in Worms-Pfiffligheim nach rechts in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei die von links kommende Radfahrerin. Mit der Stoßstange stieß er gegen das Hinterrad der 53-jährigen Wormserin, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte und leicht verletzt wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde die Frau ins Klinikum gebracht. Lediglich am Fahrrad entstand Sachschaden.

